مصرع شاب غرقًا في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

03:51 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

مصرع شاب غرقًا

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه غرقًا في ترعة الإبراهيمية، اليوم الإثنين، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "محمود.ب.م"، 18 عامًا، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق فى مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية القضابي التابعة لمركز الفشن.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب رعة الإبراهيمية ني سويف
