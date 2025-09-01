جامعة بنها تطلق المهرجان الرياضي الثاني لذوي الهمم (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن استضافة الجامعة لفعاليات المهرجان الرياضي الثاني لذوي الهمم لجامعات إقليم الدلتا والقاهرة الكبرى، والذي تستمر فعالياته حتى الثالث من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 11 جامعة هي: القاهرة، المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، حلوان، المنوفية، مدينة السادات، دمياط، الزقازيق، عين شمس، إلى جانب جامعة بنها المستضيفة.

وتتضمن الفعاليات منافسات رياضية متنوعة، أبرزها: رفع الأثقال، ألعاب القوى، خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، بالإضافة إلى مسابقات الطالب والطالبة المثالية.

وأكد رئيس جامعة بنها أن استضافة هذا الحدث تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، مشددًا على أن هؤلاء الشباب يمتلكون طاقات إيجابية هائلة يجب استثمارها بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.