محافظ المنوفية يحيل موظف تعليم للنيابة بتهمة التلاعب بأموال الحصص

12:50 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون

المنوفية - أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم موظفًا بإدارة الشهداء التعليمية إلى النيابة العامة، بتهمة التلاعب في مستندات صرف الحصص الخاصة بالمعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، عبر إدراج أسماء وهمية وأخرى غير مستحقة في كشوف الصرف، بهدف الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق.

وجاء قرار المحافظ بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بالمنوفية، الذي كشف المخالفات المالية والإدارية.

وأكد المحافظ حرصه على مواجهة كافة أشكال الفساد داخل الجهاز التنفيذي، مشددًا على أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مقصر، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لحماية المال العام وصون حقوق المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون المنوفية النيابة العامة مبالغ مالية
