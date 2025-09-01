إعلان

مكرونة بالحشرات.. تموين بورسعيد تضبط أغذية فاسدة - صور

12:38 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، حملة مكبرة، اليوم الأحد، للرقابة على الأسواق للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة لهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية ضخمة من المكرونة تقدر بـ 1440 كيسًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث كشفت المعاينة عن انتشار الحشرات والسوس بداخلها، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين - بحسب بيان المديرية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب في تلك الواقعة.

أغذية فاسدة مكرونة بالحشرات تموين بورسعيد مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة بورسعيد
