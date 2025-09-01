"نزلي الزيت يا ست البيت".. ضبط 3 أطنان زيوت فاسدة بطهطا في سوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أسفرت حملة رقابية موسعة بمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج عن ضبط مخزن يستخدم في إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة، تمهيدًا لبيعها مجددًا في الأسواق، في تهديد مباشر لصحة المواطنين.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد الشطوري، رئيس مركز ومدينة طهطا، وبمشاركة إدارة التموين ومباحث التموين، وقادها أحمد أبو همام، نائب رئيس المدينة، بمساندة كل من زياد أبو الوفا، مدير إدارة تموين طهطا، وعبدالحافظ مقلد، مدير الرقابة، وعلي حسن، رئيس شؤون التموين، وكرم علي أحمد، رئيس مكتب تموين شطورة.

وخلال مداهمة المخزن الكائن بقرية عرب بخواج مساء الأحد، تم ضبط نحو 3 أطنان من زيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كان يتم جمعها بطرق غير آمنة ثم إعادة تعبئتها وطرحها للبيع.

وكشفت التحقيقات الأولية أن صاحب المخزن كان يعتمد على دراجات نارية "تروسيكلات" تجوب الشوارع، وتبث عبر مكبرات الصوت رسالة مسجلة "نزلي الزيت يا ست البيت" لجمع أكبر كمية من الزيت المستعمل.

وأكد الدكتور الشطوري، أن المضبوطات تم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة، مشددًا على أن صحة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن الوحدة المحلية تواصل جهودها بالتنسيق مع التموين والجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، لحماية المواطنين من الغش التجاري والمواد الفاسدة.