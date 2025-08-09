أمن الأقصر يكشف لغز العثور على جثة شاب في الصحراء

الأقصر - محمد محروس:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، على جثة شخص بالظهير الصحراوي لقرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الجثة، حيث تبين أنه شاب يدعى إبراهيم حسن جاد، أحد أبناء ساحل القرايا نجع أبنوتي.

وتبين من التحريات واستجواب ذويه، أن المجني عليه كان في طريقه إلى السوق وبحوزته مبلغ مالي مخصص لشراء مواشي، قبل أن يتم العثور عليه متوفيا في الظهير الصحراوي، بجوار محجر بالقرب من قرية حاجر القرايا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية لحين الانتهاء من التحقيقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامى العام لنيابات الأقصر.