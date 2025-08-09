بعد القبض عليها.. ماذا تعرف عن البلوجر نعمة أم إبراهيم؟ -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى تُدعى "نعمة أم إبراهيم"، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم والتقاليد العامة.

وفيما يلي بعض المعلومات عنها:

محل إقامتها قرية المعدية بمركز إدكو في محافظة البحيرة وهي قرية على الحدود الشرقية لمحافظة الإسكندرية ويعمل غالبية أهلها في مجال صيد الأسماك.

انفصلت أكثر من مرة عن زوجها واتهمته من خلال مقاطع الفيديو بسرقة أموالها وذهبها، وسيارة اشترتها له من مالها ليعمل عليها.

دأبت على نشر محتوى مقزز مثل أكل السمك ني دون تنظيف، وغسل يديها بالعصائر ثم تناولها، والتجشؤ، وإطلاق الريح خلال البث.

لديها ثلاثة أبناء يظهرون بشكل مستمر معها في المقاطع، واعتاد الابن الأكبر "مسلم" الرقص أمام المتابعين.

تتعمد التحدث بلكنة مصطنعة لإثارة الجدل حولها و اعتادت استخدام ألفاظ غير لائقة خلال البث المباشر.

ابنها الأصغر إبراهيم دائما ما يظهر حبه لأبيه وزوجة أبيه وهو ما تقابله نعمة بالسخرية والتهكم الدائم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى شهرتها "نعمة أم إبراهيم"، لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المذكورة، وبحوزتها الأدوات المستخدمة في التصوير.وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.