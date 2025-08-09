إعلان

ضبط تزوير بيانات نجاح لـ7 طلاب للالتحاق بمدرسة فنية في قنا

03:33 م السبت 09 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم

قنا - عبد الرحمن القرشي:

كشفت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بقنا، عن ضبط واقعة تزوير داخل إدارة نجع حمادي التعليمية، تمثلت في استخراج بيانات نجاح مزورة لطلاب في المرحلة الإعدادية، وإلحاقهم بمدرسة فنية صناعية بمجموع مرتفع رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وأوضحت المصادر، أن الواقعة تخص 7 طلاب يدرسون حاليًا بالصف الثاني في مدرسة سعد هاشم الفنية الصناعية قسم الزخرفة بقرية الرحمانية بمركز نجع حمادي، حيث تبين أن بيانات النجاح المقدمة عنهم للمدرسة منذ عامين كانت مزورة، لكنها تحمل توقيعات وختم النسر الخاص بإدارة نجع حمادي التعليمية.

وأضافت المصادر أن المستندات المزورة تم اكتشافها خلال مراجعة ملفات الطلاب في إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بقنا، وتم إخطار الجهات المعنية فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها بالكامل إلى النيابة الإدارية للتحقيق.

مديرية التربية والتعليم بقنا قنا مدرسة فنية
