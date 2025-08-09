انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بأسيوط - صور

أسيوط - محمود عجمي:

تابع الأستاذ محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صباح اليوم السبت، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2024/2025، بمختلف تخصصاتها ونظمها التعليمية، والتي تشمل التعليم التجاري والزراعي والصناعي والفندقي، إلى جانب دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم والتدريب المزدوج، والإعداد المهني، بالإضافة إلى نظام الجدارات المهنية وطلاب الدمج.

وتُجرى الامتحانات داخل 22 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية بمراكز وأحياء المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وترأس وكيل الوزارة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، حيث تابع لحظة بلحظة عملية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان، وانتظام العمل في اليوم الأول للامتحانات، والتي تستمر حتى 19 أغسطس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بشأن المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة والوزارة.

وأشار "دسوقي" إلى أنه عقد اجتماعًا موسعًا قبل انطلاق الامتحانات مع قيادات التعليم الفني ومديري الإدارات التعليمية، شدد خلاله على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب داخل اللجان، مع التأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجّه رؤساء اللجان بضرورة الانضباط في مواعيد فتح اللجان، والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة والإجابة، ومنع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو العاملين، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز كافة الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين والمشرفين، وتوفير جميع احتياجاتهم لضمان أداء مهامهم بكفاءة.





