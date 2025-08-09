بعد سقوطه من علو.. أطباء "منوف" ينقذون طفلًا باستئصال الطحال

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية، أن قسم الطوارئ بمستشفى منوف العام استقبل طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات، اليوم السبت، يُعاني من آلام حادة في البطن نتيجة سقوطه من علو، وكانت حالته الصحية حرجة.

وأوضح المصدر، أن الأطباء تعاملوا على الفور مع الحالة، حيث جرى إعطاء المحاليل اللازمة وإجراء الفحوصات والأشعات، التي أظهرت وجود نزيف داخلي بالبطن.

وأضاف أن المريض أُدخل إلى قسم الطوارئ، وتم تحضيره للعمليات مع صرف الدم المطلوب واستدعاء أخصائي التخدير. وأثناء إجراء الاستكشاف الجراحي للبطن. تبين وجود تهتك في الطحال ونزيف شديد، ما استدعى استئصال الطحال وإيقاف النزيف، بالإضافة إلى غسيل البطن.

وأكد المصدر أن حالة الطفل الآن مستقرة، ويستكمل العلاج داخل قسم الجراحة.





