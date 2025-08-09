مأساة على شاطئ محظور بكفر الشيخ.. مصرع 3 طلاب غرقًا في البحر المتوسط

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، الجمعة، غرقًا إثر استحمامهم في مياه البحر المتوسط بشاطئ محظور قبالة قرية المقصبة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ وصول 3 جثامين إلى مستشفى بلطيم التخصصي، بادعاء غرقهم في مياه البحر المتوسط، فيما تبين من الكشف الطبي عليهم أنهم فارقوا الحياة نتيجة أسفكسيا الغرق.

وأوضحت سجلات المستشفى أن الضحايا هم: "إبراهيم. ع. إ. ر"، 22 عامًا، و"محمد. م. ر"، 21 عامًا، طالبان بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، و"حمدي. ن. س"، 16 عامًا، طالب، وجميعهم يقيمون بقرية السيد البدوي التابعة لمركز مطوبس.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا الثلاثة كانوا يسبحون في منطقة غير مخصصة للسباحة بساحل قرية المقصبة، فجرفتهم الأمواج، ما أدى إلى غرقهم، وتم انتشال جثثهم بواسطة فرق الإنقاذ بالتعاون مع الأهالي والصيادين.

حُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثامين.