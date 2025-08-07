980 ألف جنيه غرامات.. إغلاق 83 محلًا خلال أسبوع في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 83 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 1658 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه جرى التحفظ على 12 ألف و420 حالة إشغال متنوع و254 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 987 ألف جنيه خلال أسبوع.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.