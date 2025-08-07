أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة بقرية المطيعة، الواقعة على طريق أسيوط – سوهاج الزراعي.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية المطيعة بسقوط سيارة ملاكي في الترعة بالمنطقة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، برفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم "5876 ر ط م ف"، وأسفر الحادث عن إصابة كل من:"عصام الدين.ع. ا" 64 عامًا، و"محمود .ع.ا" 50 عامًا، و"سماح .م.ع" 50 عامًا، و"آدم.م.ع" 12 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.