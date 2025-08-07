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أمن المنيا يضبط التيك توكر خالد الرسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

12:25 ص الخميس 07 أغسطس 2025

التيك توكر خالد الرسام

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المنيا ـ جمال محمد:

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على التيك توكر خالد الرسام أو كما يلقيه البعض بـ "الرسام خالد"، وذلك على خلفية ورود عدة بلاغات ضده لتحريضه على الفسق والفجور والإخلال بالآداب العامة.

وأكد مصدر أمني أنه تم ضبط المتهم بعد رصد موقعه في منزل والده، الذي حاول الاختباء فيه عدة أيام بعد علمه بورود العديد من البلاغات ضده، وضبط عدد من مشاهير التيك توكر خلال الأيام الأخيرة .

وأشار المصدر إلى أن المتهم يواجه عدة تهم منها التحريض على الفسق والفجور، ومخالفة الآداب العامة، والتحريض على العلاقات الآثمة والمحرمة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الأيام الأخيرة عدداً من مشاهير التيك توك لنشرهم العديد من المقاطع المصورة المخالفة للآداب العانة، والتحريض على الفسق، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإخلال بقيم المجتمع.

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