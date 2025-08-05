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اعتماد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في المرحلة الثانية بالبحيرة

09:06 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:


اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنسيق القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026.


وتحدد الحد الأدنى للقبول لهذه المرحلة بـ220 درجة، بناءً على المجاميع التكرارية للطلاب.


كما اعتمدت المحافظ 185 درجة كحد أدنى للالتحاق بفصول الخدمات المسائية كمرحلة أولى، في إطار التيسير على أولياء الأمور وتوفير بدائل تعليمية مناسبة.


وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي توجد بها أماكن شاغرة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لاستكمال الأعداد المطلوبة وتلبية رغبات أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام.




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الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الحد الأدنى للقبول بالثانوي
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