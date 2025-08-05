لمدة شهر.. "تموين الإسكندرية" تطلق الأوكازيون الصيفي

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدء فعاليات التصفية الموسمية "الأوكازيون الصيفي"، والتي تستمر لمدة شهر، وفقًا للقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن، بهدف تقديم تخفيضات على مجموعة واسعة من السلع داخل متاجر المحافظة.

وقال المهندس محمود القلش، المتحدث الرسمي باسم المديرية، إن الأوكازيون انطلق في الرابع من أغسطس الجاري، ويُسمح فيه لكل محل بالمشاركة لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن الأنشطة التجارية المستهدفة تشمل محلات الملابس، الأحذية، الحقائب، الأدوات المنزلية، الأجهزة الكهربائية، وغيرها من القطاعات.

وأوضح "القلش" أن المديرية شددت على ضرورة عرض سعرين لكل سلعة، يوضحان السعر قبل وبعد التخفيض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان شفافية العروض وحماية المستهلك.

من جانبه، أكد المهندس السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن المديرية كثّفت من إجراءات الرقابة التجارية على الأسواق، لمتابعة فعاليات الأوكازيون وتطبيق لوائح الجزاءات بحق المخالفين، حمايةً للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وأشار "حرزالله" إلى أهمية التنسيق بين الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية، وكافة الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة تنفيذ آليات الأوكازيون طوال فترة إقامته.