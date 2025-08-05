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"وجبة في الغيط".. تسمم 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بالوادي الجديد

04:53 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

مستشفى الخارجة التخصصي بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، اليوم الثلاثاء، بتسمم غذائي بقرية تابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين إصابة كل من موسى بكر عناني، 30 عامًا، وفاء ثابت فهمي، 30 عامًا، ملك محمود عبد العال، 9 أعوام، شاهندا موسى بكر، 8 أعوام، وشقيقتها بشرى، 8 أعوام بتسمم غذائي إثر تناول وجبة من الأرز والبطاطس بأحد الحقول الزراعية بقرية الثورة التابعة لمركز الخارجة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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