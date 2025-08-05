تعليم الوادي الجديد ينشر تفاصيل النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026 حتى مواليد 30 نوفمبر 2019 في جميع الإدارات التعليمية علي أن يكون القبول بالمدارس المرفقة ولا يجوز التحويل الا بعد مرور عام دراسي كامل وكذلك إذا توفرت أماكن في المدارس المحول اليها، هذا إلى جانب المدارس التي لا يوجد نزول بالسن بها تقبل الأطفال المسجلين بالمدرسة في مرحلة رياض الأطفال في حالة وجود أماكن لهم وينطبق عليهم شرط السن.

وأكد الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن هذا القرار جاء استجابة لرغبات أولياء الأمور الذين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسي الحالي، لافتًا إلي أن قرار النزول بين قبول الصف الاول الابتدائي جاء نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه سيجري القبول بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بما لا يتجاوز الكثافة المقررة مشيرا إلي أنه سيتم قبول المتقدمين تنازلياً من الأكبر سناً تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، موضحًا أنه جرى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة باتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء هذا القرار، مؤكدا أن المديرية تسعى إلي تلبية رغبات أولياء الأمور قدر المستطاع وفق رؤية وزارة التربية والتعليم بشأن تحقيق كثافة الفصول.