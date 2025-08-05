إعلان

تعليم الوادي الجديد ينشر تفاصيل النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي

04:48 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

مدير التعليم مع محافظ الوادي الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2025-2026 حتى مواليد 30 نوفمبر 2019 في جميع الإدارات التعليمية علي أن يكون القبول بالمدارس المرفقة ولا يجوز التحويل الا بعد مرور عام دراسي كامل وكذلك إذا توفرت أماكن في المدارس المحول اليها، هذا إلى جانب المدارس التي لا يوجد نزول بالسن بها تقبل الأطفال المسجلين بالمدرسة في مرحلة رياض الأطفال في حالة وجود أماكن لهم وينطبق عليهم شرط السن.

وأكد الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن هذا القرار جاء استجابة لرغبات أولياء الأمور الذين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسي الحالي، لافتًا إلي أن قرار النزول بين قبول الصف الاول الابتدائي جاء نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه سيجري القبول بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بما لا يتجاوز الكثافة المقررة مشيرا إلي أنه سيتم قبول المتقدمين تنازلياً من الأكبر سناً تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، موضحًا أنه جرى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة باتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء هذا القرار، مؤكدا أن المديرية تسعى إلي تلبية رغبات أولياء الأمور قدر المستطاع وفق رؤية وزارة التربية والتعليم بشأن تحقيق كثافة الفصول.

تفاصيل-النزول-بالسن-بتعليم-الوادي-الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعليم الوادي الجديد الصف الأول الابتدائي الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل تعرض الأولى على الثانوية العامة لحادث سير وإصابة والدها
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة
رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق