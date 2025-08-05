تحت تأثير المخدرات.. عاطل يصيب شخصين بجروح خطيرة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شخصان بجروح قطعية خطيرة إثر تعرضهما للطعن بآلة حادة على يد عاطل بقرية الطوابية التابعة لمركز قنا، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الجريمة.

تلقى مركز شرطة قنا بلاغًا يفيد بتعرض شخصين لإصابات بالغة في جزيرة الطوابية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من ضبط المتهم.

وخلال الفحص، تبين أن المتهم عاطل ويحمل مواد مخدرة بغرض التعاطي، وأنه ارتكب الجريمة فاقدًا للوعي نتيجة لتأثير المخدرات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينما تحرر محضر بالواقعة وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.