الأمم المتحدة: صعوبات في إيصال المساعدات بسبب الحرب في السودان

وكالات

قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في السودان، شيلدون يت، إن هناك صعوبات لإيصال المساعدات لمستحقيها جراء الصراعات في السودان.

وأفاد يت، بأن 80% من الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى المدارس جراء الصراع في السودان.

وفي السياق ذاته، أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السودان، معز دريد، أن هناك صعوبة في وصول المساعدات إلى مستحقيها بسبب حصار عدد من الأماكن في السودان جراء الصراع.

وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالسودان، إن شمال دارفور يمثل مركزًا للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

وأمس الاثنين، أعلنت جمعية حقوقية، أن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 14 مدنيًا أثناء محاولتهم الفرار من منطقة تحاصرها في دارفور، بعد أكثر من 27 شهرًا من الحرب بين هذه القوات والجيش السوداني.