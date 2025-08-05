وفد صيني يبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدًا رسميًّا يمثل اتحاد الصناعة والتجارة ZFIC بمقاطعة شيجيانج- Zhejiang الصينية، برئاسة السيد جين مين شيانج، نائب رئيس الاتحاد، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وأعضاء الاتحاد الصيني الذي يضم مسؤولين حكوميين وممثلي أبرز شركات مقاطعة شيجيانج التي تشمل عددًا من القطاعات الصناعية واللوجستية أبرزها قطاع التشييد والبناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات المعدنية، والاستثمار والخدمات المالية.

وقدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول فيه أبرز المقومات والميزات التنافسية التي تجعل المنطقة مركزًا عالميًّا رائدًا للخدمات اللوجستية بـ 6 مواني على البحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف أن تلك الخدمات اللوجستية تتكامل مع 4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية عالمية المواصفات، لتكون الوجهة المفضلة للاستثمار العالمي في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية المنطقة الاقتصادية التي تتوسع لتشمل 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستية.

وأضاف وليد جمال الدين أن المنطقة تتمتع باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بنفاذية غير قابلة للمنافسة لمختلف الأسواق العالمية، مؤكدا تطلعه الدائم لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة الصينية لا سيما بعد الجولة الترويجية الناجحة للصين الشهر الماضي التي شهدت توقيع 6 مشروعات مختلفة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، فضلًا عن عدد من المشروعات المرتقبة في الفترة المقبلة.