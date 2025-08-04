مسيرات للعاملين بتعليم جنوب سيناء دعمًا لانتخابات الشيوخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم العاملون بقطاع التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء، مسيرات جابت مختلف مدن المحافظة، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث توجه المشاركون إلى المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

أشاد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بهذه المشاركة الواسعة، مؤكدًا أنها تعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا لدى العاملين بالقطاع، وحرصهم على دعم استقرار الوطن.

وتستقبل المحافظة الناخبين في 15 مقرًا انتخابيًا رئيسيًا و18 لجنة فرعية موزعة على مدنها، بواقع 5 لجان في طور سيناء، و3 في شرم الشيخ، ولجنتين في كل من رأس سدر ودهب ونويبع، ولجنة واحدة في أبو رديس، وأبو زنيمة، وسانت كاترين، وطابا.

ويشهد المقعد الفردي بالمحافظة تنافسًا بين مرشح حزب "مستقبل وطن" موسى فراج موسى (رمز الكتاب)، والمرشح المستقل أحمد الزيات (رمز الصقر)، إلى جانب التصويت للقائمة الوطنية الموحدة التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد.