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من داخل غرفة الطوارئ.. محافظ الإسماعيلية يتابع سير انتخابات الشيوخ (صور)

03:26 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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    محافظ الإسماعيلية يتابع سير انتخابات الشيوخ (4)
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    محافظ الإسماعيلية يتابع سير انتخابات الشيوخ (3)
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    محافظ الإسماعيلية يتابع سير انتخابات الشيوخ (1)
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، من داخل غرفة العمليات المنعقدة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي انطلقت صباح اليوم الإثنين وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد فرج المستشار العسكري، والمستشار القانوني عيد نصيف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالمحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالًا مباشرًا برؤساء المراكز والمدن؛ للاطمئنان على انتظام فتح اللجان في مواعيدها المحددة، ووجّه بسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة للناخبين، والالتزام التام بالحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وتضم محافظة الإسماعيلية 135 مركزًا انتخابيًا، موزعة على 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شباب، بالإضافة إلى مركز ثقافي واحد، تستقبل 999,248 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت، تحت إشراف قضائي كامل.

وجرى تجهيز جميع المقار الانتخابية بكافة الاحتياجات اللوجستية، بما في ذلك الإضاءة الجيدة، التهوية المناسبة، مياه الشرب، أماكن انتظار مظللة، كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، إلى جانب فرق طبية متكاملة منتشرة على مدار الساعة لتقديم الدعم الطبي في حالات الطوارئ.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، تعكس الجاهزية والاستعداد الكامل لجميع الأجهزة المعنية لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

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الإسماعيلية مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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