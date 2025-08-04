غرامة 500 ألف جنيه لمستأجرى شاطئين في الإسكندرية.. والمصايف تكشف السبب

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على مستأجري شاطئي البوريفاج والسلام، لمخالفة التعليمات وسوء سلوك العمال.

كانت إدارة السياحة والمصايف رصدت عدة شكاوى من مصطافين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بسوء معاملة العاملين بشاطئي السلام والبوريفاج للرواد.

واستدعت الإدارة مستأجري الشاطئين، وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه على كل منها، وذلك لمخالفة التعليمات والتقصير في ضبط سلوك العمال.

وشددت على جميع المستأجرين بضرورة إحكام الرقابة على العاملين والتعامل باحترام كامل مع الرواد، ومؤكدة أنه لا تتهاون مع أي تجاوز يُسيء لتجربة المواطنين أو يخل بسلوكيات العمل على الشواطئ.

وأضافت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، أنها تعمل بكل جدية من أجل تقديم أفضل خدمة تليق بجمهور الإسكندرية وزوارها.