إعلان

محافظ الشرقية: انتخابات الشيوخ تسير بسلاسة وبدون أي معوقات (صور)

12:37 م الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انتخابات الشيوخ (4)
  • عرض 5 صورة
    انتخابات الشيوخ (5)
  • عرض 5 صورة
    انتخابات الشيوخ (3)
  • عرض 5 صورة
    انتخابات الشيوخ (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى مساء غدٍ الثلاثاء.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، والأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء اللجنة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

واطمأن المحافظ خلال الاجتماع على انتظام العمل داخل المقار الانتخابية، وتوافر المستلزمات اللوجستية، وتواجد القضاة والمشرفين، مؤكدًا فتح جميع اللجان في موعدها دون ورود أية شكاوى تعيق سير العملية الانتخابية.

وأشار الأشموني إلى بدء توافد المواطنين منذ الساعة التاسعة صباحًا، متوقعًا تزايد الإقبال على مدار اليوم، ومؤكدًا استمرار التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي إطار تيسير مشاركة الناخبين، أوضح المحافظ أنه تم توفير مظلات ومقاعد ومياه شرب أمام اللجان، إضافة إلى كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، كما تم إعداد خطة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة لضمان انتظام العملية دون انقطاع، مع الالتزام التام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة الشرقية يبلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا يضم 844 لجنة فرعية تغطي جميع المراكز والأقسام بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات الشيوخ محافظ الشرقية بدون أي معوقات انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المهندس حازم الأشموني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم
تراجع كبير في سعر الدولار تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك