محافظ الشرقية: انتخابات الشيوخ تسير بسلاسة وبدون أي معوقات (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى مساء غدٍ الثلاثاء.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، والأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء اللجنة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

واطمأن المحافظ خلال الاجتماع على انتظام العمل داخل المقار الانتخابية، وتوافر المستلزمات اللوجستية، وتواجد القضاة والمشرفين، مؤكدًا فتح جميع اللجان في موعدها دون ورود أية شكاوى تعيق سير العملية الانتخابية.

وأشار الأشموني إلى بدء توافد المواطنين منذ الساعة التاسعة صباحًا، متوقعًا تزايد الإقبال على مدار اليوم، ومؤكدًا استمرار التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي إطار تيسير مشاركة الناخبين، أوضح المحافظ أنه تم توفير مظلات ومقاعد ومياه شرب أمام اللجان، إضافة إلى كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، كما تم إعداد خطة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة لضمان انتظام العملية دون انقطاع، مع الالتزام التام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة الشرقية يبلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا وناخبة، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا يضم 844 لجنة فرعية تغطي جميع المراكز والأقسام بالمحافظة.