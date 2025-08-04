أسيوط – محمود عجمي:

ترأس اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انطلاق العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والاطمئنان على انتظام فتح اللجان وتوافد الناخبين في مختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمقدم أحمد مخلوف، نائب المستشار العسكري، ويحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق والقيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن 371 لجنة فرعية موزعة على 15 مركز شرطة وقسم، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، بدأت أعمالها في الموعد المحدد لاستقبال نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين محيط اللجان وتسهيل دخول الناخبين.

وشدد المحافظ على الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حسن سير العملية الانتخابية وسرعة التدخل لمعالجة أية معوقات قد تطرأ أثناء التصويت. كما أوضح أن غرفة العمليات المركزية تم تزويدها بأحدث تقنيات الاتصال وربطها بشكل مباشر مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة، ورصد الشكاوى أو المخالفات والتعامل الفوري معها.

وأشار المحافظ إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة وحتى انتهاء اليوم الثاني من التصويت، وإغلاق الصناديق وبدء أعمال الفرز داخل اللجان، مؤكدًا المتابعة الدقيقة لمجريات العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء هشام أبوالنصر المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، والتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على وعيهم الوطني ودورهم في دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية.