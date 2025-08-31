قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 4 أطنان زيوت طعام فاسدة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحبطت حملة رقابية مشتركة بمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاولة تداول 4 أطنان و300 كيلو من زيوت الطعام مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن الحملة نجحت في ضبط سيارة محملة بالكميات الفاسدة قبل توزيعها بالأسواق، مشيرًا إلى أن الحملة تمت بمشاركة مجلس المدينة وإدارات التموين والطب البيطري والصحة.

وأضاف "الهيدبي" أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات الرقابة على الأسواق بشكل دوري للتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين والتعامل بحسم مع المخالفات.