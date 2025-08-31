نائب محافظ الإسماعيلية بموقع انفجار أبو سلطان (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

انتقل المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، لمتابعة تداعيات انفجار خط غاز بمنطقة أبو سلطان، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ قد تلقت بلاغًا بالحادث في تمام الساعة 6:25 مساءً، والذي وقع أثناء أعمال صيانة بخط تابع لشركة "جاسكو"، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي، والتحفظ على جثامين المتوفيين.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد الله سعد إبراهيم، 30 عامًا، (كدمات وسحجات بالوجه) - السيد يحيى فتحي، 42 عامًا، (اشتباه كسر في الساق اليسرى) - محمد السيد محمد علي، 36 عامًا، (حروق من الدرجة الثانية) - وليد محمد أبو الوفا، 30 عامًا، (قطع في كف اليد اليمنى) - محمد صالح عسران، 42 عامًا، (كدمات في الوجه والذراعين) - محمد أمل محمد، 37 عامًا، (كدمات بالأذنين والظهر وحروق سطحية).

وكشفت التحقيقات الأولية أن الانفجار وقع نتيجة ضغط الهواء أثناء الصيانة، وأن الخط كان خاليًا من الغاز الطبيعي وقت الحادث، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الكاملة.

اقرأ أيضًا:

ضحيتان و6 مصابين.. تفاصيل انفجار خط غاز "أبو سلطان" بالإسماعيلية