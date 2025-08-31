مصرع شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري مسطرد بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه ألقى بنفسه من أعلى كوبري مسطرد بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثته عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بإقدام شاب على إنهاء حياته من أعلى كوبري مسطرد بمحافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مصرع شاب يعمل مندوب مبيعات يبلغ من العمر 28 عامًا من منطقة المطرية بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن الشاب كان يعيش خلافات متكررة مع خطيبته وغياب والده المحبوس على ذمة قضايا، وهو ما جعله يشعر بالوحدة وفقدان السند، لتتراكم عليه الأعباء حتى قادته إلى قراره المأساوي.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.