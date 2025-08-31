إعلان

العثور على رضيعة ملقاة أمام مسجد في الأقصر

12:47 م الأحد 31 أغسطس 2025

الأقصر – محمد محروس:

عثر أهالي قرية البغدادي التابعة لمركز ومدينة البياضية بالأقصر، اليوم الأحد، على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاة أمام مسجد الهادي بالقرب من مدخل المنطقة الصناعية بالبغدادي.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بالعثور على الرضيعة، فانتقلت الأجهزة الأمنية ومسؤولو الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى فحص الطفلة وتبين أنها بحالة صحية جيدة.

وجرى نقل الطفلة إلى إحدى دور رعاية الأيتام لحين التعرف على هويتها وأسرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

العثور على رضيعة طفلة رضيعة حديثة الولادة محافظة الأقصر
