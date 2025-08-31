الدقهليةـ رامي محمود:

أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مسؤولي مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتوجه إلى موقع حادث انهيار عقار قديم أثناء تنفيذ قرار إزالته، اليوم الأحد، مما تسبب في إصابة عاملين ووجود ثالث تحت الأنقاض بمنطقة السكة الجديدة بمدينة المنصورة.

وكلف مرزوق بسرعة التعامل مع الحادث من قبل (الإسعاف - الحماية المدنية - الصحة - حي شرق المنصورة - قسم شرطة أول المنصورة).

ووجه المحافظ الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف أولًا بأول ونقل الحدث على شاشة مركز الشبكة الوطنية.

وأصيب خلال الحادث عاملان جرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، فيما تبقى عامل آخر تحت الأنقاض جار انتشاله بمعرفة قوات الحماية المدنية .

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرض كردون أمني حول العقار ومنع اقتراب المواطنين منه حفاظاً على أرواحهم.

وكان اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي لإدارة شرطة النجدة بانهيار أجزاء من منزل قديم على العمال أثناء تنفيذ قرار إزالة صادر لأحد العقارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والكائن بشارع السكة الجديدة بنطاق حي شرق المنصورة.



انتقل ضباط وحدتي مباحث قسم أول المنصورة وقوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع عدد من الإصابات في صفوف العمال أثناء أعمال التنفيذ من قبل ملاك العقار.

