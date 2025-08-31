جثة و3 مصابين في تصادم نقل وملاكي على طريق الضبعة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق محور الضبعة أمام بوابة الرياض 19 اتجاه الضبعة، بنطاق وادي النطرون في محافظة البحيرة.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة هدير كمال إثر إصابتها بنزيف داخلي بالبطن ونزيف بالمخ، حيث توفيت أثناء النقل.

كما أصيب كل من: عبدالحليم محمود محمود 43 عاما مقيم الجيزة مصاب بكدمة بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صفية عبدالحليم محمود 11 عاما مصابة بكدمة بالجبهة ما بعد الارتجاج، ياسين عبدالحليم محمود 5 أعوام مصاب بكدمات وسحجات.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأودعت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.