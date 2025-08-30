كتب - محمد البدري:

دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ30 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب رقم 1935، الذي وقع اليوم السبت في نطاق مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، أثناء رحلة القطار المتجهة إلى القاهرة.

ووفقًا لمصدر طبي بمديرية الصحة بمطروح، أسفر الحادث عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، نُقلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة تحت تصرف النيابة العامة، فيما بلغ عدد المصابين 54 شخصًا، بينهم 33 نُقلوا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد المصدر أن الفرق الطبية تواصل تقديم الإسعافات والرعاية الصحية للمصابين، مع توفير احتياجات الدم ومشتقاته، في ظل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات القريبة من موقع الحادث.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتداعيات الحادث، حيث وجّه نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه الفوري إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على الخدمات الطبية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة.