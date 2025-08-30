إعلان

وفاة طارق الشناوي مدرب حراس مرمى ناشئي النادي المصري

11:20 ص السبت 30 أغسطس 2025

طارق الشناوي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفي طارق الشناوي، مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين في النادي المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد رحلة طويلة مع المرض.

ونعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، الفقيد الراحل في بيان نشر على الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك.

وجاء في البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مجلس إدارة النادى المصرى ينعى طارق الشناوى، مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين بالنادى، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون."

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد ظهر اليوم في مسجد الكبير المتعال، ثم يتم دفنه بمقابر الأسرة بالمقابر الجديدة "باب 3 – أبو عوف".

