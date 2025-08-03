سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهت محافظة سوهاج استعداداتها النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، بتجهيز 504 مقرات انتخابية تضم 507 لجان فرعية، لاستقبال 3 ملايين و351 ألفًا و183 ناخبًا على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

جاء ذلك في إطار جولة تفقدية أجراها، اليوم الأحد، الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، لعدد من اللجان بمركز طهطا، للتأكد من جاهزيتها الكاملة.

خلال جولته، شدد حلمي على ضرورة توفير كل سُبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأشار السكرتير المساعد إلى أنه تم تفعيل غرف عمليات فرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز السيطرة الوطني، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ.