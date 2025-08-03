إعلان

مصرع سيدة بدخان حريق اندلع قرب منزلها بالفيوم

08:32 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    حريق اندلع بسبب ماس كهربائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم - حسين فتحي:

لقيت سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا مصرعها، اليوم الأحد، اختناقًا بدخان حريق شب بالقرب من منزلها في قرية كفر عبود التابعة لمركز أبشواي في الفيوم.

كشفت التحقيقات الأولية أن الضحية كانت تعاني من مرض الربو، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بالدخان قبل وصول فرق الإطفاء.

وبحسب التحقيقات، فإن الحريق الذي بدا ضخمًا اندلع بسبب ماس كهربائي في إحدى الوصلات المجاورة لمنزل الضحية.

وقد تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، إلا أن السيدة كانت قد فارقت الحياة.

تم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منزل ماس كهربائي مصرع سيدة اختناق سيدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة