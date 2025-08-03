مصرع سيدة بدخان حريق اندلع قرب منزلها بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

لقيت سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا مصرعها، اليوم الأحد، اختناقًا بدخان حريق شب بالقرب من منزلها في قرية كفر عبود التابعة لمركز أبشواي في الفيوم.

كشفت التحقيقات الأولية أن الضحية كانت تعاني من مرض الربو، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بالدخان قبل وصول فرق الإطفاء.

وبحسب التحقيقات، فإن الحريق الذي بدا ضخمًا اندلع بسبب ماس كهربائي في إحدى الوصلات المجاورة لمنزل الضحية.

وقد تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، إلا أن السيدة كانت قد فارقت الحياة.

تم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.