الإسكندرية – محمد عامر:



بدأت نيابة العامرية أول برئاسة المستشار يحيي صفار، مدير النيابة، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عجوز على يد سائق وزوجته خنقًا بإيشارب ووسادة داخل الشقة سكنها، بقصد السرقة.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة العامرية بلاغًا يفيد مقتل سيدة مسنة وسرقتها داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اتفاق المدعو"م.ص" سائق وزوجته "د.ح"، مقيمين بمنطقة العوايد فيما بينهما على قتل المدعوة "ع.أ.أ" 75 سنة، وشهرتها "أم حسن" إذ كانت تتردد المتهمة الثانية على منزل أسرتها في العامرية وتربطها علاقة جيرة بالمجني عليها.

ووفقًا للتحقيقات، أشعلا المتهمان نيران بأدوات نظافة أمام محل المجني عليها واستغل المتهم الأول انشغالها في الحريق ودلف إلى منزلها ظهرًا وانتظرها طوال ساعات الليل.

وظل المتهم على تواصل مع زوجته عبر الهاتف المحمول حتى أخبرته بلحظة صعود المجني عليها إلى شقتها ليلًا، والتي أحست به إلا أنه غافلها وخنقها مستخدمًا إيشارب حريمي ووسادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

واستخدم المتهم آلة حادة "قصافة حديدية" في قطع المشغولات الذهبية من يد المجني عليها عبارة مجموعة من "الغوايش" وسرق هاتفها المحمول، وارتدى ملابس حريمي عبارة عن نقاب يخبأ به وجهه، إلا أن الأهالي اشتبهوا فيه عقب خروجه من المنزل وأمسكوا به وبحوزته المسروقات.

وألقى القبض على المتهم وزوجته، وأقر أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

باشر التحقيق كل من المستشار أحمد السيد، والمستشار شهاب مصطفي، والمستشار محمد البتانوني، وكلاء النائب العام، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.







