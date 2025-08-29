يوم صحي ترفيهي لمستفيدي مبادرة "عيشها بصحة" بمحمية رأس محمد (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم فريق مركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ يومًا ترفيهيًا مميزًا على شاطئ البحر بمحمية رأس محمد، بالتعاون مع وحدة طب أسرة وادي مندر ووحدة طب أسرة شرم الشيخ الدولي.

جاء ذلك بمشاركة المستفيدين وأسرهم من المقيمين بشرم الشيخ، وفي إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز الصحة الشاملة ورفع الوعي الصحي بأسلوب مبتكر.

وشهدت الفعاليات أجواء مبهجة جمعت بين التثقيف الصحي والمتعة، تضمنت جلسات توعية صحية تفاعلية، أنشطة رياضية خفيفة تناسب جميع الأعمار، وألعاب جماعية لبناء روح الفريق وتعزيز التواصل، وورش عمل حول الصحة النفسية والتغذية السليمة، وجلسات تأمل واسترخاء وسط الطبيعة، ومسابقات ثقافية، وتوزيع هدايا رمزية، إضافة إلى فقرات فنية للأطفال والكبار لإضفاء أجواء من البهجة.

وأكد المشاركون أن الحملة ساهمت في تحسين حالتهم النفسية وكسر الروتين اليومي، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، ورفع الوعي الصحي بطرق مبتكرة، وتعزيز الشعور بالانتماء والدعم من الفريق الطبي، وتجديد الطاقة الروحية في أجواء الطبيعة الخلابة.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن تنظيم هذا اليوم يأتي ضمن فعاليات حملة "عيشها بصحة"، التي أطلقتها الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة وتنظمها إدارة الرعاية الأولية بالفرع.

وأكد "رخا" أن الحملة لا تقتصر على كونها مبادرة صحية فقط، بل تمثل رؤية متكاملة لتحسين جودة حياة الإنسان من مختلف الجوانب الصحية والنفسية والروحية والاجتماعية، انطلاقًا من الإيمان بأن الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل هي حالة من التوازن والانسجام الداخلي والخارجي.