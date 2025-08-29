"كرمها ناصر والسادات".. رحيل أمينة محمود أول سيدة تمثل مصر بالأولمبياد

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّم الحزن على أهالي قرية أم خنان بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، بعد إعلان وفاة البطلة أمينة محمود محمد أبو العنين، كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر، وبطلة العرب وإفريقيا، التي رحلت أول أمس عن عمر يناهز 76 عامًا بعد مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات.

وأكد أحد أهالي قريتها أن اسمها سيظل حاضرًا في ذاكرة الرياضة المصرية والعربية.

- سيرة البطلة

وُلدت أمينة محمود محمد أبو العنين عام 1949، وبدأت مشوارها الرياضي في ألعاب القوى من خلال لعبة "الوثب الطويل"، وشاركت في أولمبياد ميونخ 1972 كأول سيدة مصرية وعربية وإفريقية تمثل بلادها في الأولمبياد، فاتحةً الطريق أمام أجيال من الرياضيات المصريات.

لم تقتصر مسيرتها على ألعاب القوى، بل تألقت في كرة اليد والسلة والطائرة بقميص النادي الأهلي، وحصدت لقب أفضل لاعبة في إفريقيا في كل منها، حتى لُقبت بـ "جوكر الرياضة المصرية".

وبرزت أمينة في كرة القدم مع الأهلي، وحققت ما يقرب من 10 ألقاب تاريخية، بجانب تجربة احترافية ناجحة في الكويت كلاعبة ومدربة.

- تكريم وتقدير

حظيت البطلة الراحلة بتكريم من قادة وزعماء، بينهم الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات، كما مُنحت وسام الاستحقاق من تونس، وكرمها الاتحاد العربي للألعاب الرياضية تقديرًا لعطائها الكبير ومسيرتها الاستثنائية.

- تشييع الجثمان

شيّع أهالي قرية أم خنان جثمان الفقيدة مساء أمس الخميس، عقب صلاة العشاء من مسجد سيدي محمد الخناني، بمشاركة مئات الأهالي، وسط أجواء من الحزن والأسى.





