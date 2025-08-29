إعلان

"كان بيلعب على الحافة".. نهاية مأساوية لطفل في ترعة القوصة بسوهاج

02:30 م الجمعة 29 أغسطس 2025

واقعة غرق- أرشيفية

background

سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة القوصة التابعة لمركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج، أثناء لهوه على حافتها أمام منزل أسرته.

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل آدم.ع (10 سنوات)، تلميذ ويقيم بقرية القوصة، جثة هامدة ادعاء غرق.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء لهو الطفل على حافة الترعة المارة أمام منزله، انزلقت قدماه وسقط في المياه، ليلقى مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

نهاية مأساوية محافظة سوهاج واقعة غرق جثة
