مرشح "الجبهة الوطنية" يحسم إعادة الشيوخ ببني سويف بـ139 ألف صوت



بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات ببني سويف، برئاسة المستشار هشام مصطفى، الحصر العددي للجان خلال جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بين مرشحي حزبي الجبهة الوطنية والوعي.

وقد أسفرت نتيجة الحصر العددي عن حصول الدكتور هشام محمد مجدي مرشح حزب الجبهة الوطنية على 139 ألف صوت، و علي فايز بدوي مرشح حزب الوعي على 27 ألف و 157 صوت.

يذكر أن عدد الناخبين على مستوى المحافظة 2 مليون و 80 ألف ناخباً وناخبة، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابي على مستوى المحافظة.