بدء فرز الأصوات في إعادة انتخابات الشيوخ ببني سويف (فيديو وصور)

09:45 م الخميس 28 أغسطس 2025
    بدء فرز الأصوات في إعادة انتخابات الشيوخ ببني سويف
بني سويف - حمدي سليمان:

أُغلقت اللجان الانتخابية في محافظة بني سويف أبوابها في التاسعة من مساء اليوم الخميس، وبدأت على الفور أعمال فرز الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت.

وفتح رؤساء اللجان صناديق الاقتراع وبدأت أعمال الفرز والحصر العددي، وسط حضور مندوبي المرشحين وإجراءات أمنية مشددة لتأمين محيط المقار الانتخابية.

ومن المقرر أن يجري تجميع النتائج في اللجنة العامة بالمحافظة، تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة لإعلان النتائج النهائية والرسمية.

