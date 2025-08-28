إعلان

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم جديد بالمنيا

03:15 م الخميس 28 أغسطس 2025

حادث تصادم سيارتين ميكروباص

المنيا-جمال محمد:

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي، بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالقرب من قرية بني حافظ بمركز ملوي .

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين.

وكانت محافظة المنيا شهد حادث تصادم صباح اليوم، أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، جراء انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تصادم سيارتين ميكروباص حادث تصادم المنيا
