حبس 11 سائقًا بعد ثبوت تعاطيهم مخدرات أثناء القيادة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حبس 11 سائقا من قائدي سيارات الأجرة والنقل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام ضباط مباحث الدلنجات بشن حملة لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط 11 سائق يقودون سياراتهم عقب تعاطيهم المخدر.

جرى التحفظ على السائقين وعلى التراخيص الخاصة بهم، وتحرير المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبسهم مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.