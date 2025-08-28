وزير العمل يبحث مع محافظ الإسكندرية ملف التدريب المهني -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

في مستهل زيارة رسمية إلى الإسكندرية، التقى محمد جبران، وزير العمل، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لبحث عددًا من الملفات الحيوية خاصة المتعلقة بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.

وتشمل زيارة الوزير للإسكندرية عددًا من الفعاليات المهمة، منها جولات ميدانية داخل مواقع إنتاج، وتفقد دورات تدريبية للعمال، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمقرر بدء تطبيقه رسميًا مطلع الشهر المقبل.

وناقش الوزير ومحافظ الإسكندرية سبل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التعاون بين المحافظة ووزارة العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين بيئة العمل وخلق فرص تدريب وتشغيل حقيقية، خاصة للشباب.

وأوضح أن الإسكندرية على أتم الاستعداد لدعم جميع المبادرات التي تسهم في تمكين الكوادر المدربة للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.