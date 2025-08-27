بعد وفاته داخل خزان وقود بفاقوس.. أهالي قريته يطالبون بدعم أسرة العامل

الشرقية - ياسمين عزت:

خرج الهادي حسن من بيته في قرية الزوارقة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، صباح ذلك اليوم الذي رحل فيه عن أسرته، بل عن الدنيا جميعها كما اعتاد دومًا. ودّع أبناءه وابتسم لزوجته، وفي قلبه أمل العودة آخر النهار حاملًا بضع جنيهات تكفي حاجة أسرته، وأملًا أكبر في أن يحافظ على صحته التي لم يكن يملك غيرها.

لم يكن يعلم أن خروجه هذا سيكون الأخير، وأنه سيعود إلى أهله محمولًا على الأكتاف في كفن أبيض، بعدما سقط داخل خزان وقود أثناء عمله بمحطة بنزين في فاقوس، ليفارق الحياة شهيدًا في سبيل لقمة العيش.

الهادي، في مطلع الأربعينيات من عمره، كان رجلًا بسيطًا، مكافحًا، عرفه أهل قريته بالطيبة وحسن السيرة، يعمل بجد منذ سنوات طويلة في تموين السيارات، يقطع المسافة يوميًا من قريته "الزوارقة" بمركز أولاد صقر إلى فاقوس بحثًا عن رزق حلال. لم يكن يملك من الدنيا سوى أسرته الصغيرة: زوجة صابرة، طفل لم يشتد عوده بعد، وابنة شابة على أعتاب الزواج.

رحل الهادي وترك وراءه وجعًا ثقيلًا وسؤالًا مؤلمًا ردده الأهالي: من يعول أسرته بعد أن رحل سندها وعائلها الوحيد؟

أهالي القرية ودعوه في جنازة مهيبة، بكاه فيها الجميع، وطالبوا وزارة التضامن الاجتماعي بأن تمد يد العون لأسرته المنكوبة، بصرف معاش أو كفالة شهرية تعينهم على الحياة، وتوفير فرصة عمل لابنته حتى تتمكن من مساعدة والدتها وشقيقها الأصغر، وإكمال تجهيز نفسها للزواج.