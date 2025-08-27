إعلان

تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة فى المنيا

02:27 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة فى المنيا (3)
  • عرض 3 صورة
    تسليم 27 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة فى المنيا (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في إنجاز ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تحقيق استقرار عمراني مستدام، ويحافظ على حقوق الدولة، مع التيسير على المواطنين، والالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تمضي قدمًا في هذا الملف الحيوي، وستواصل تسليم دفعات جديدة من العقود تباعًا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن غلق ملف التقنين يعد من أولويات الدولة لما يحققه من مصلحة عامة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.

وفي السياق، جرى تسليم 27 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، عقب استكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المعنية، بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تقنين أراضي المنيا اللواء عماد كدواني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر