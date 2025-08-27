المنيا- جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لمتهم بالاعتداء على ابنته ومواقعتها بالقوة، في مركز ملوي جنوب المحافظة.

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين محمد سامي المنوفي، وشريف محمود سامى، وأمانة سر مصطفى محمد.

وجاء الحكم ضد المتهم "ك، م" 48 سنة، سائق، ويقيم بمدينة ملوي، لقيامه بمواقعة ابنته، دون رضاها، بعد أن جذبها إلى الفراش واعتدى عليها في غضون شهر فبراير الماضي.

كما قضت المحكمة بسجن المتهم ثلاثة سنوات أخرى لحيازته المواد المخدرة المختلفة وتعاطيها، والغرامة 10 آلاف جنيه.