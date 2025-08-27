إعلان

محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

01:02 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
بني سويف-حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتنافس فيها مرشحان يمثلان حزب الجبهة الوطنية وحزب الوعي.

واطمأن المحافظ خلال تواجده بمركز السيطرة على انتظام عملية التصويت في أول أيام الإعادة داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف، والتي تضم 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرا انتخابيا، تستقبل أكثر من 2 مليون و 80 ألف ناخباً وناخبة.

وأشار المحافظ إلى استمرار التواصل والتنسيق بين مركز السيطرة، وغرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بصفة مستمرة على مدار يومي الانتخابات والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركات المرافق، لمتابعة الموقف أولا بأول وتذليل أية معوقات قد تطرأ، والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول،ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

