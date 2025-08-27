بريد المنيا يعلن إطلاق خدمة التصديق القنصلي

المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منطقة بريد المنيا لخدمة التصديق القنصلي على الشهادات المختلفة.

وبحسب بيان الهيئة فإن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات للمواطنين بمختلف القرى والمراكز.

تشمل الخدمة التصديق على مختلف المستندات الرسمية، ومنها: الشهادات الدراسية، وشهادات الأحوال المدنية مثل الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، إلى جانب التوكيلات والعقود، والشهادات التجارية الخاصة بالمؤسسات والشركات، فضلًا عن شهادات الخبرة للمهن المختلفة، وشهادات الدورات التدريبية المعتمدة.